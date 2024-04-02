Глава МВД сообщил о вскрытии в России ячейки «Правого сектора»

Фото: kremlin.ru/Павел Бедняков/РИА «Новости»

Владимир Колокольцев

Российские правоохранители вскрыли в прошлом году ячейку «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенной коллегии министерства. Также, по его словам, полиция пресекла функционирование ряда других запрещенных объединений.

Полицией вскрыта ячейка запрещенного украинского «Правого сектора», а также пресечено функционирование ряда запрещенных объединений, — сказал глава ведомства.

Ранее российские правоохранители задержали в Ростове-на-Дону главаря и пять участников одной из запрещенных в России экстремистских организаций. Задержанные вербовали в свои ряды местных жителей. Их деятельность, по данным силовиков, координировалась кураторами из-за рубежа, и туда же выводились финансовые потоки.

В конце марта стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи волонтерской организации в Самарской области. Готовивший атаку член РДК (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) погиб при задержании из-за самоподрыва взрывного устройства. Силовики и гражданское население не пострадали.