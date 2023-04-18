Глава МВД России оценил идею легализовать легкие наркотики и обвинил Киев Колокольцев: Россия не приемлет легализацию легких наркотиков

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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев

Россия совершенно не приемлет легализацию легких наркотиков, заявил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев, передает пресс-служба МВД. По его мнению, легализация по примеру некоторых западных стран пропагандирует потребление наркотических веществ среди молодежи. Россия же будет настаивать на своей позиции, заверил он на 27-м заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства.

Легализация «легких» наркотиков, которую мы видим в целом ряде западных стран, фактически пропагандирует их потребление среди подрастающего поколения. Россия категорически не приемлет подобный подход. Мы продолжим отстаивать свою позицию на всех международных площадках, — сказал министр.

Он также обвинил Киев в распространении запрещенных веществ в России. По словам Колокольцева, сотрудники украинских силовых структур организовывали подпольные лаборатории, а завербованные ими наркодилеры проверялись на полиграфе.

Министр отметил, что на территории Союзного государства России и Белоруссии изымают почти все виды наркотиков: их ассортимент становится шире, а схемы сбыта — все более изощренными.

Ранее наркополицейского из Самары задержали с килограммом мефедрона. В Ивановской области следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции и его сообщника, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.