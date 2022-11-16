Глава МВД рассказал о предотвращении нападений на школы в девяти регионах

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

МВД в этом году предотвратило подготовку к нападениям на школы в девяти субъектах РФ, сообщил на «правительственном часе» в Совете Федерации глава ведомства Владимир Колокольцев. По его словам, которые приводит ТАСС, в России необходимо наладить алгоритм передачи информации о психически нездоровых гражданах не только между правоохранительными структурами, но и службами здравоохранения.

Отдельно хотел остановиться на случаях нападения на школы. В этом году в девяти субъектах они пресечены на стадии приготовления. Однако, как вы знаете, произошли трагические события, — сказал он.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали 17-летнего жителя Ульяновска по подозрению в нападении на школу. Юноша во время учебы в ульяновском колледже публично оправдывал теракты, а также выразил желание совершить массовое убийство школьников в учебном заведении, где раньше учился сам. Отмечается, что для подготовки к преступлению он приобрел боеприпасы, инструкцию по созданию «коктейля Молотова» и план-схему школьных помещений.

Задержанный обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), ч. 1 ст. 30 пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству), а также ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).