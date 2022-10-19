Глава МВД призвал россиян следить друг за другом из-за нехватки полицейских Колокольцев: в основных службах МВД неукомплектованность достигла 20%

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В основных службах МВД неукомплектованность достигла 20%, полиции не хватает 90 тысяч сотрудников, заявил на заседании Госдумы министр внутренних дел Владимир Колокольцев. По его словам, которые приводит «Парламентская газета», полиция не может полностью обеспечить безопасность школ, в связи с чем россиянам рекомендуется сообщать о подозрительных гражданах.

Соседи видят, что человек ведёт себя неадекватно. Слышат там какие-то, извиняюсь за выражение, выстрелы. Но обратите внимание, не проходите мимо, ну подойдите с сотруднику, позвоните 112 и скажите: вот у меня сосед ведет себя неадекватно, — пояснил Колокольцев.

Он уточнил, что основной проблемой кадрового недокомплекта является хроническое недофинансирование и низкое денежное содержание. По словам Колокольцева, в одном из регионов гражданские работники, которые впервые устраиваются на работу в МВД, получают ежемесячно от 11 до 13 тысяч рублей, тогда как средняя зарплата в регионе составляет 15 тысяч рублей. В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил председателю комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву взять вопрос на контроль.

Ранее о дефиците кадров в правоохранительных органах заявили в профсоюзе работников органов внутренних дел. В числе ключевых причин сложившейся ситуации специалисты называли низкие заработные платы, управленческую несогласованность и материальное расслоение внутри системы. Сам Колокольцев тогда уточнил, что в 2021 году из органов уволилось на треть больше следователей, чем в 2020-м. Министр подчеркнул, что нехватка сотрудников фиксируется в ППС, угрозыске и подразделениях по контролю за оборотом наркотиков.