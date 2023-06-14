Глава Минздрава высказался об идее запретить смену пола в России Мурашко: Минздрав поддерживает идею запретить смену пола на основании желания пациента

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Министерство здравоохранения поддерживает идею о запрете на смену пола в России на основании только лишь желании пациента, заявил на пленарном заседании Госдумы глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, которые приводит ТАСС, недопустимыми условиями также являются «те или иные неправомочные действия».

Министерство здравоохранения поддерживает недопустимость смены пола на основании только лишь желания пациента или тех или иных, так скажем, неправомочных действий, — сказал Мурашко.

В Госдуму ранее внесли законопроект о запрете смены пола, кроме лечения врожденных аномалий у детей. В документе сказано, что медицинское вмешательство может допускаться только по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения.

По мнению члена Совета по правам человека (СПЧ) Евы Меркачевой, законопроект о запрете операций по смене пола для взрослых ограничит доступ части россиян к необходимой медицинской помощи. Она отметила, что выступает против данной инициативы. По ее словам, запрет приведет к тому, что люди будут вынуждены уезжать в другие страны для проведения операции или не смогут справиться с проблемами.