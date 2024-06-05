Глава Минздрава рассказал, как пандемия повлияла на медицину в России Мурашко: пандемия научила российскую медицину быстро меняться и адаптироваться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Мурашко

Медицина в РФ за время пандемии коронавируса научилась быстро меняться и адаптироваться, а также формировать систему, стабильно работающую во всех направлениях, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на российском фармацевтическом форуме «Лекарственная безопасность», который проходит в рамках ПМЭФ. Министр отметил, что все это формируется вокруг системы медицинского страхования, передает корреспондент NEWS.ru.

Запрос медработников на инновации очень высок. Вызов пандемии, по сути дела, научил нас меняться быстро, адаптироваться, формировать систему, которая позволяет работать устойчиво во всех направлениях. Все это строится вокруг системы медстрахования, созданной инфраструктуры, — подчеркнул Мурашко.

Также глава Минздрава отметил качество подготовки специалистов. По его словам, студенты 150 стран мира обучаются в вузах России. Поэтому высказывания о том, что на сегодняшний день коммуникация и возможности развития видят в кооперации с другими странами, не являются фигурой речи.

Ранее Мурашко сообщил, что Минздрав РФ внесет в приказ об отсроченном использовании рецептов на лекарства норму в 30 дней. По его словам, в течение срока льготники смогут пользоваться обслуживанием в аптеках. Действовавшая норма в десять дней теперь будет недействительна.