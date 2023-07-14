Глава Минздрава оценил риски вспышки менингита в России Глава Минздрава отверг угрозы вспышки менингококковой инфекции в России

Угроз вспышки менингококковой инфекции в России на сегодняшний день нет, заявил в ходе общения с журналистами в Пскове министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. По его словам, которые цитирует РИА Новости, 16 заболевших в Свердловской области находятся под пристальным контролем врачей, их состояние удовлетворительное.

Шестнадцать пациентов находятся под наблюдением, их состояние удовлетворительное, вовремя обратились, вовремя выявлены контактные лица и получили необходимую терапию для профилактики развития более тяжелых течений, — подчеркнул глава Минздрава.

9 июля управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило, что число случаев заражения менингококковой инфекцией в Екатеринбурге за сутки выросло почти вдвое и достигло 15. Были обследованы более 1200 человек, очагом распространения стал один из распределительных центров компании Ozon.

Доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что не представляет условий, при которых было бы возможно дистанционное заражение человека менингококковой инфекцией. По словам бывшего главного санитарного врача, для покупателей нет риска заразиться через посылки, даже если они были отправлены зараженным человеком.