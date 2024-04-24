Глава Минздрава Крыма пообещал подать в отставку из-за лекарств Глава Минздрава Крыма Скорупский пообещал уволиться в случае нехватки лекарств

Фото: rk.gov.ru

Константин Скорупский

Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский пообещал подать в отставку, если не будут решены проблемы с поставками лекарств в регион, об этом он заявил в Telegram-канале. По его словам, в 2024 году Минздрав республики для обеспечения льготных категорий граждан в рамках федеральной и региональной льготных программ запланировал закупку порядка 1,1 тысячи наименований препаратов, но на сегодняшний день министерство и предприятие «Крым-фармация» закупили всего 955 наименований.

Приношу свои искренние извинения крымчанам за срыв сроков поставки препаратов, которые необходимы были в начале года. Если <...> обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма, — написал Скорупский.

Он подчеркнул, что недостающие препараты необходимо докупить. Уточняется, что по ним будет проведена процедура закупки со сроком поставки до 15 мая 2024 года.

Ранее стало известно, что россияне, страдающие диабетом, столкнулись с дефицитом сверхбыстрого инсулина аспарт, после инъекции которого практически сразу же можно принимать пищу. Отмечается, что госзакупки препарата датской фармкомпании Novo Nordisk сократились на 95%. В связи с этим он пропал из аптек в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других регионах. Следующая поставка, как говорится в СМИ, ожидается только в июне.