Глава Минпросвещения: учителя из Харьковской области вывезены в Россию Кравцов: пророссийские сотрудники школ Харьковской области отправлены в Россию

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Учителя и директора школ из Харьковской области, пожелавшие покинуть регион, перевезены на территорию России, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, которые приводит РИА Новости, сейчас эти учителя находятся в Белгородской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае, и уже приступили к занятиям.

Все, кто находился на территории Харьковской области, директора школ, учителя, которые изъявили желание покинуть Харьковскую область, они имели такую возможность, мы это обеспечили, - сказал Кравцов.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук накануне заявила, что в Харьковской области задержали российских и украинских учителей, преподававших по программе РФ. По ее словам, им грозит тюремный срок.

В ответ на это в пресс-службе администрации региона заявили, что российские учителя не работали на территориях Харьковской области, подконтрольных России. В пресс-службе Минпросвещения РФ также подтвердили, что заявления о задержании российских учителей в Харьковской области не соответствуют действительности. По данным министерства, все они находятся там, где ситуацию контролируют российские военные и военные Донецкой и Луганской народных республик.