Глава Минцифры заявил, что VPN-сервисы в России «не приживаются»

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Доля пользователей VPN-сервисами среди россиян упала до уровня, зафиксированного в марте-апреле, приводит «Интерфакс» слова главы Минцифры Максута Шадаева. Министр добавил, что большая часть трафика проходит через систему блокировки ресурсов, которые нарушают законодательство РФ.

То есть, в общем, VPN в стране у нас пока не приживаются: доля трафика VPN в какой-то момент увеличилась летом, а сейчас вернулась на весенние показатели, — сказал Шадаев.

Глава Минцифры также заявил, что в рамках закона о суверенном рунете принятые по отношению к ряду соцсетей решения «выполняются».

Ранее стало известно, в Томске местного жителя приговорили к трем годам ограничения свободы за использование защищенного мессенджера Vipole. В суде приложение определили как вредоносную компьютерную программу, которая нейтрализует возможность определить пользователя через интернет.

Опрошенные журналистами эксперты в свою очередь заявили, что опасность VPN-сервисов, которые позволяют посещать заблокированные сайты, сильно преувеличена. По их словам, с учетом большого количества пользователей этих сервисов у возможных злоумышленников, которые якобы крадут данные, просто не хватит возможностей для анализа и обработки информации.