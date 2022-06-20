Глава Минцифры выступил против наказаний за использование VPN Глава Минцифры Шадаев выступил против наказаний за использование VPN

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти не будут вводить наказание для тех, кто пользуется VPN-сервисами для обхода блокировки интернет-ресурсов, однако и использование таких приложений не приветствуют, заявил в интервью РБК глава Минцифры Максут Шадаев. Он также выступил против блокировки сервиса YouTube в России.

Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше, и сохранит, — подчеркнул министр.

Комментируя ранее появлявшиеся сообщения о намерении властей заблокировать YouTube, глава Минцифры заявил, что запрет остается последним шагом, который всегда плохо сказывается на конкурентности. Альтернативой этому, по его словам, должна стать конкурентоспособная российская платформа.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас также заявил, что российские власти не будут преследовать граждан по закону за использование сервисов VPN. До этого он допускал возможность ограничения ресурсов, позволяющих обходить блокировку в Сети. В свою очередь, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер назвал блокировку VPN-сервисов бесполезным занятием, поскольку они легко создаются и ими пользуются в том числе чиновники Кремля.