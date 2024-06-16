Глава Минцифры выразил соболезнования родным и близким военкора NEWS.ru Шадаев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора NEWS.ru Цицаги в ДНР

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Максут Шадаев

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев выразил соболезнования родным и близким погибшего в Донецкой Народной Республике военного корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги. Министр также посочувствовал изданиям, которые лишились талантливого журналиста, информирует пресс-служба ведомства.

Выражаю искрение соболезнования родным и близким Никиты. Сочувствую изданиям, лишившимся талантливого корреспондента, скорблю вместе со всем журналистским сообществом, которое теряет коллег, — заявил министр цифрового развития России.

Шадаев напомнил, что Цицаги сотрудничал с разными изданиями, создавал репортажи и работал как фотокорреспондент. Журналист также работал для ТАСС. На счету Цицаги не одна командировка и не один репортаж из горячих точек, добавил министр. Он назвал его смелым и честным человеком, профессионалом и другом.

Никита Цицаги погиб в ДНР, где работал с 2022 года. Военный корреспондент умер при атаке дронов Вооруженных сил Украины. Трагедия произошла в районе Никольского монастыря под Угледаром. Здесь корреспондент планировал сделать репортаж. Военкор публиковал материалы о добровольцах интернациональной бригады «Пятнашка», военных врачах и священнике, ударах по Донецку, Белгороду и Москве.