Глава Минцифры сообщил, ждать ли блокировок в мессенджерах Шадаев: создавать механизм блокировки контента в мессенджерах пока не будут

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Создавать механизм блокировки информации в мессенджерах пока не будут, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, передает РИА Новости. Так он ответил на вопрос, собираются ли в ведомстве разрабатывать методы, которыми можно заблокировать создание деструктивного контента.

Пока нет. Пока мы работаем в рамках текущей повестки дня, — сказал министр.

Накануне пользователи пожаловались на проблемы в работе мессенджера Telegram. Днем ранее о массовых сбоях сообщали пользователи «ВКонтакте». Дискуссия о блокировках возобновилась после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Основатель платформы Telegram Павел Дуров сообщил, что пользователи мессенджера стали жаловаться на сообщения с незнакомых аккаунтов с предложением совершить теракт. Он отметил, что в течение часа были приняты некоторые технические меры для того, чтобы предотвратить подобную активность. Дуров подчеркнул, что Telegram — не место для призывов к насилию.

Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать работу Telegram в России. Администрация мессенджера удалила более 256 тысяч запрещенных материалов с 2021 года.