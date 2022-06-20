Глава Минцифры рассказал, почему в Россию возвращаются айтишники Министр Шадаев: российские айтишники за рубежом сталкиваются с «культурой отмены»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Представители IT-профессий из России начали возвращаться на родину, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в интервью телеканалу РБК. По его словам, это связано с тем что, уехавшие за рубеж специалисты столкнулись с «культурой отмены всего русского» и проблемами с трудоустройством.

Контракты с нашими разработчиками подпадают, наверное, изначально попали в общую «культуру отмены», так сказать, и ограничений на работу с российскими компаниями. А второй тренд, который я сейчас вижу, что, к сожалению для тех, кто уехал, возникают зачастую проблемы с трудоустройством. Потому что даже те, кто уехал, хотят устроиться на работу, к сожалению, есть определенный уровень недоверия к российским разработчикам, их называют шпионами, — сказал Шадаев.

Замглавы Минцифры Максим Паршин ранее сообщил, что ипотечная ставка для IT-специалистов в некоторых регионах страны может снизиться до 1%. По его словам, число заявок в банки для получения льготной ипотеки выросло в несколько раз, уже получено 1,5 тысячи заявлений.

Льготная ипотека под 5% для IT-специалистов была запущена в мае 2022 года. Максимальная сумма сделки для городов-миллионников составляет 18 млн рублей, в остальных городах — 9 млн рублей. Оформить льготную ипотеку могут специалисты в возрасте от 22 до 45 лет с зарплатой не менее 150 тысяч рублей в миллионниках и не менее 100 тысяч — в других регионах.