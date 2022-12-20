Глава Минцифры назвал дату запуска отечественной «Википедии» Глава Минцифры Шадаев: запуск отечественной «Википедии» состоится в начале 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максут Шадаев

Запуск портала «Знания», который является аналогом «Википедии», запланирован на начало следующего года, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, которые приводит ТАСС, на портале уже размещено более 100 тысяч статей.

Наша главная задача — иметь свой собственный портал — портал «Знания», который базируется на основе актуализированных материалов Большой российской энциклопедии. <...> Планируется, что этот ресурс будет запущен в начале следующего года, — сообщил Шадаев.

Ранее стало известно об открытии в России отечественного портала-клона «Википедии». Российская энциклопедия получила название «Руниверсалис». Ее развитием занимаются бывшие редакторы «Русской Википедии». По словам депутата Госдумы Антона Горелкина, новый портал будет «уважительно относиться к требованиям законодательства РФ, а также к традиционным ценностям».

В апреле исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский объяснил, что «Википедия» следует принципу нейтралитета, а ее авторы дают разные точки зрения на события. По поводу вероятной блокировки «Википедии» в РФ Козловский ответил, что в стране и так уже заблокированы некоторые соцсети.