Глава МИД России Лавров прибыл в Абу-Даби с рабочим визитом Глава МИД России Лавров прибыл в ОАЭ с рабочим визитом

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби. Его 3 ноября принял министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян, сообщает агентство новостей WAM.

Агентство отмечает, что стороны провели переговоры о стратегическом партнерстве между Абу-Даби и Москвой. Глава МИД ОАЭ заявил о необходимости укрепления всеобъемлющего партнерства. На встрече также обсуждались отношения сотрудничества и усилия двух стран по его расширению во всех областях.

У Лаврова, который прибыл в Эмираты в рамках турне по арабским странам, на 4 ноября запланированы контакты с другими руководителями ОАЭ.

Ранее Сергей Лавров заявил, что не имеет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие в странах Запада. По его словам, российские дипломаты работают в трудных условиях, существует угроза физических нападений.