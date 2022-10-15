Глава МИД РФ Лавров: страны СНГ приняли новый состав России

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Сергей Лавров

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил Первому каналу, что страны СНГ приняли тот факт, что к России присоединились новые регионы. Дипломат добавил, что российская сторона проинформировала всех партнеров о проведении референдумов на этапе их подготовки. По его словам, лидера стран СНГ понимают, что «это объективная реальность».

Информировали всех партнеров еще в ходе подготовки к голосованию и проведения референдумов. Никаких вопросов не задают. Все понимают, что это объективная реальность, — рассказал Лавров.

Он подчеркнул, что «неучастие Украины в СНГ — это проблема Киева». Формально страна не вышла из международной организации. Министр добавил, что России нужно полагаться на тех, кто заинтересован в развитии сотрудничества.

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал в полной мере использовать потенциал взаимодействия между СНГ и ШОС в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Об этом он заявил на проходящем в Астане саммите Содружества. По словам российского лидера, которые приводит РИА Новости, СНГ и ШОС также могли бы более тесно работать над совместным решением задач по развитию транспортной взаимосвязанности и межрегиональной торговли, в контактах в области культуры, туризма, науки, здравоохранения и гуманитарного сотрудничества.