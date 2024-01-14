Захарова сообщила о предстоящей встрече Лаврова с главой МИД КНДР в Москве

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В Москве ожидают делегацию главы МИД КНДР Цой Сон Хи, рассказала представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, у северокорейского дипломата запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ожидаем северокорейскую делегацию в Москве. Запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, — сказала Захарова.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщало, что визит Цой Хон Си в Россию пройдет 15–17 января. Поездка состоится по приглашению главы МИД РФ, отмечали в Пхеньяне.

В октябре в ходе визита в КНДР Лавров порекомендовал посетить эту страну российским туристам. Тогда на встрече с главой Цой Хон Си глава МИД РФ отметил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый стратегический уровень. Лавров уточнил, что укрепления связей удалось добиться по итогам саммита между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, состоявшимся в середине сентября 2023 года на космодроме Восточный.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января отказался комментировать заявления властей США о том, что Россия применяет северокорейские ракеты при ударах по объектам на Украине. При этом представитель Кремля заметил, что ВСУ используют западные боеприпасы для обстрелов гражданских объектов на российской территории.