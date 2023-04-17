Глава МЭР упрекнул авиакомпании в продаже билетов за «космические деньги» Решетников: авиакомпании должны зарабатывать на доступности билетов, а не на повышении цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские авиакомпании должны зарабатывать за счет повышения доступности авиабилетов, а не путем продажи кресел на борту за «космические деньги», заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, слова которого приводят в ТАСС. Министр в ходе совещания по подготовке к туристическому сезону указал, что падение пассажиропотока на ключевых направлениях, по данным самих перевозчиков, составило 15–20%. Глава ведомства также отметил: хотя авиакомпании являются коммерческими предприятиями, деньги на выкуп самолетов, субсидии и дотации они берут из бюджета.

Понятно их желание заработать прибыль, мы всячески это приветствуем, но она должна зарабатываться за счет массовой доступной услуги, а не за счет допродажи 5% кресел на борту за космические деньги, — заявил министр экономического развития.

Замглавы Минтранса Игорь Чалик на совещании заявил, что билеты на авиарейсы внутри России в 2023 году могут подорожать на 15–30% по сравнению с прошлым годом. По его словам, это связано с сокращением объемов субсидирования отрасли.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян предупредил, что цены на билеты на майские праздники могут вырасти в пять раз, поэтому их лучше покупать заранее. Он указал, что уже в начале марта билет из Москвы в Сочи стоил 6 тысяч рублей вместо прежних 3 тысяч, а к концу апреля его цена может подняться до 15 тысяч рублей.