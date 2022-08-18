Глава МЧС вылетел в Рязанскую область руководить тушением пожаров Глава МЧС Куренков вылетел в Рязанскую область для личной координации работы по тушению лесных пожаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область, чтобы лично координировать работу по тушению лесных пожаров в регионе, говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее по его распоряжению к очагам возгораний направили самолет-амфибию Бе-200, два Ил-76, вертолет Ми-26 и три Ми-8 МЧС РФ.

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ группировки РСЧС по тушению пожаров, — сказано в сообщении.

Ранее МЧС показало кадры тушения лесных пожаров в Рязанской области, дым от которого дошел до Москвы. На видео, опубликованном ГОЧСиПБ столицы, запечатлен момент сброса на очаги возгорания с вертолета. На кадрах видны языки пламени и столб дыма высотой в несколько десятков метров.

По словам врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, спасателям удалось сократить число очагов возгорания с пяти до трех. При этом площадь пожара, по состоянию на утро 18 августа, составляет 181 гектар, накануне вечером власти сообщали о площади в 84,8 гектара.

Накануне жители нескольких районов Москвы пожаловались на сильный запах гари и смог. Позже стало известно, что причиной являются лесные пожары в Рязанской области. При этом возгораний на территории Москвы не обнаружено. В МЧС подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле.