Глава МЧС РФ вновь прилетел в Орск Глава МЧС Куренков снова прибыл в Орск из-за паводков

Фото: МЧС России

Александр Куренков

Глава МЧС России Александр Куренков вновь прилетел в Орск Оренбургской области, сообщила пресс-служба ведомства. Как отмечается, он проконтролирует исполнение прошлых поручений по ликвидации последствий паводка и оказанию помощи пострадавшим.

Министр проконтролирует исполнение ранее озвученных поручений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказание помощи пострадавшему населению, в том числе работу комиссий по оценке ущерба, — говорится в сообщении.

По данным МЧС, уровень воды в реке Урал в пределах Орска находится на отметке 618 сантиметров. За ночь он снизился на 11 сантиметров. В городе остаются подтопленными 3725 домов. Эвакуированы 2557 человек, из них 801 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 645 человек, в том числе 94 ребенка.

До этого Куренков прилетал в пострадавший от стихийного бедствия регион 11 апреля. На следующий день он посетил пункт временного размещения, где заверил местных жителей, что они не останутся наедине с бедой и им окажут всю необходимую помощь. Он добавил, что ситуация остается непростой, но работа по поддержке населения выстроена. Также вместе с министром город посетили полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор региона Денис Паслер.