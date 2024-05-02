Глава ЛНР раскрыл общую деталь в теракте в «Крокусе» и трагедии в Одессе Пасечник: после атаки на «Крокус» и трагедии в Одессе произошли поджоги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Организаторы теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и ответственные за трагедию в Одессе 10 лет назад придерживались одинакового подхода, заявил в Telegram-канале глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По его словам, в обоих случаях за атакой против мирных жителей следовал поджог, чтобы увеличить число жертв.

В организации теракта в «Крокусе» и бойни в Одессе четко прослеживается один подход: вначале — атака против мирных людей, затем — поджог, чтобы жертв было как можно больше, — написал Пасечник.

Он подчеркнул, что западные страны не просто «не заметили» трагедию в Одессе, но и продолжали поддерживать преступный режим, а также поставлять вооружение на Украину. По мнению Пасечника, заявления о свободе слова на Западе и заботе о правах человека являются мифом.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что массовое убийство одесситов Доме профсоюзов 2 мая 2014 года является геноцидом, совершенным украинской властью против мирного и незащищенного народа. По ее словам, об этой трагедии «стыдливо молчат» Евросоюз, США, Япония и Австралия. Она напомнила, что жертвами произошедшего в Одессе стали 48 человек, еще более 200 граждан пострадали.