Глава Конституционного суда России рассказал о судьбе русских на Украине Глава Конституционного суда заявил, что русские на Украине были лишены правовых гарантий идентичности

Фото: Romain Carre/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент России Борис Ельцин, оставив Украине Крым и области с русским населением, лишил юридических гарантий 12 млн русских людей, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, передает РИА Новости. По его словам, коллективный Запад во главе с США, тратя миллиарды долларов, усердно взращивал антироссийские настроения правящих кругов и населения Украины.

В Беловежье при роспуске СССР Борис Ельцин оставил за Украиной и Крым, и легендарный Севастополь («алмаз русской военной доблести»), и несколько областей, фактически русских и по населению, и по истории. То есть до 12 миллионов русских людей остались без каких-либо юридических гарантий их национально-культурной идентичности и, как затем оказалось, были нацистским режимом лишены права на родной язык, — заявил Зорькин.

Глава Конституционного суда напомнил, что русcкоязычное население Крыма ответило на путч и Майдан 2014 года рефeрендумом о независимости, а население Донбасса — сначала мягким сопротивлением и референдумами о независимости, а затем и воoруженным сопротивлением.

Первый лидер независимой Белоруссии Станислав Шушкевич ранее назвал настоящую причину встречи в Беловежской Пуще в 1991 году, где был оформлен распад СССР. По его словам, это были переговоры с РСФСР о поставках нефти и газа в Белоруссию. Он уточнил, что впервые узнал о готовящихся соглашениях именно при обсуждении поставок энергоресурсов и не строил планов выхода из Советского Союза.