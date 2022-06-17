Глава Калининграда рассказал, когда в РФ вернутся иностранные автокомпании Алиханов: иностранные автопроизводители вернутся в РФ после того, как Запад смягчит санкции

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Новые автомобили

Иностранные компании-производители авто заявили о готовности вернуться на российский рынок после того, как Запад смягчит санкционные ограничения. Об этом в интервью РИА Новости рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он уточнил, что большинство зарубежных автокомпаний сообщили своим партнерам из РФ, что они хотят возобновить производство на своих заводах.

Все автопроизводители, я говорю про западных производителей, все декларируют желание вернуться на российский рынок, перезапустить свои заводы, как только санкции будут смягчены, — заявил Алиханов при ответе на вопрос о том, как прошло совещание по автопрому у президента России Владимира Путина.

Ранее Путин заявил, что в 2022 году резко выросли цены на легковые автомобили, но сократились их продажи. На совещании по вопросам развития автомобильной промышленности он призвал насытить рынок, обеспечив достаточное предложение для россиян.

До этого стало известно, что Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России по основным параметрам автопрома. Он добавил, что зарубежные партнеры по автопрому приостановили сотрудничество с РФ или отказались от него, это отразится на выпуске продукции.