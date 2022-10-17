Глава Госсовета Крыма призвал воздержаться от публикации фото обстрелов ВСУ Глава Госсовета Крыма Константинов призвал воздержаться от публикации фото и видео обстрелов ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал россиян воздержаться от публикации в интернете фотографий и видеороликов с последствиями обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, такие публикации помогают украинской стороне корректировать огонь по территории России, в частности по Белгородской области.

Заметьте, как после первого дня наших ударов по Киеву и другим <...> городам из интернета исчезли видео последствий наших попаданий. У нас же — чуть ли не корректируют наведение на цель в прямом эфире, — написал Константинов в Telegram-канале.

Он указал, что аргументы о том, что «у нас, в отличие от них, демократия», неприменимы, поскольку речь идет о жизни граждан и функционировании объектов инфраструктуры.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел Вооруженных сил Украины попали села, хутор Тополи и город Грайворон. За минувшие сутки регион четырежды подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Утром 8 октября Гладков сообщил о том, что украинская сторона нанесла удар по селу Бирюч Валуйского городского округа, в результате чего была ранена 16-летняя девушка. Позднее глава региона заявил, что ВСУ атаковали село Тишанка Волоконовского района. Уточнялось, что осколки от взрывов повредили две легковые машины работников зернового предприятия.