Глава Генштаба проверил пункт управления войск на Запорожском направлении Герасимов провел проверку передового пункта управления войск на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов (в центре)

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими военными боевых задач.

В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении, — говорится в сообщении ведомства.

Во время проверки Герасимов обратил внимание командования группировки на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу, находясь в зоне спецоперации, проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск. Министр провел совещание с командованием группировки, в ходе которого обратил внимание на организацию всестороннего обеспечения войск и создание условий для безопасного размещения личного состава. Шойгу также отметил высокую эффективность группировки при обнаружении и поражении техники и личного состава противника.