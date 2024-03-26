Глава Генпрокуратуры РФ назвал общую цель ВСУ и террористов из «Крокуса» Краснов назвал общей целью теракта в «Крокусе» и обстрелов ВСУ запугивание людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

У теракта в «Крокус Сити Холле» и обстрелов мирных людей со стороны ВСУ общая цель — запугать народ, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. По его словам, которые приводит РИА Новости, исполнителей и заказчиков злодеяний «неизбежно настигнет кара».

Практически ежедневно наши сограждане и, что особенно больно, дети погибают от целенаправленных артиллерийских обстрелов жилых массивов, ударов по ним беспилотниками. 22 марта в Москве совершен террористический акт, унесший множество жизней мирных людей. У этих злодеяний общая цель — запугать людей, разрушить единство нашего народа, — заявил Краснов.

Глава ведомства в связи с терактом в «Крокусе» и продолжающимися обстрелами со стороны Украины обвинил страны Запада в том, что они встали на «путь расчеловечивания».

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что теракт в «Крокусе» был осуществлен руками радикальных исламистов. По его словам, США пытаются убедить другие страны в том, что в нападении не было украинского следа. При этом Россию интересует, кто был заказчиком теракта, подчеркнул глава государства.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин доложил президенту в ходе совещания 25 марта, что число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 139 человек. Минздрав Подмосковья перед этим сообщил, что актуальный список пострадавших включает 119 человек.