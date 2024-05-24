Глава ФСБ назвал причину срыва Украиной мирных переговоров Бортников: Украина срывает любые мирные инициативы из-за давления Запада

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Александр Бортников

Правительство Украины последовательно срывает любые инициативы по мирному урегулированию конфликта в стране, находясь под давлением Запада, заявил на открытии заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, вместе с этим Киев тиражирует неработающие и искусственные «формулы мира», передает ТАСС.

Хочу особо подчеркнуть, что именно под непосредственным давлением западных покровителей Украина последовательно срывает любые конструктивные международные инициативы по мирному урегулированию конфликта, — уверен Бортников.

Также директор ФСБ России заявил о непосредственной причастности Главного управления разведки Минобороны Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Бортников заверил, что все обстоятельства этого преступления будут установлены и каждый причастный понесет наказание.

Кроме того, он обвинил страны НАТО в содействии переправке боевиков и наемников террористических организаций на Украину. По словам Бортникова, часть из них «используется для дальнейшей террористической экспансии на пространство Содружества».

Заявления о давлении Запада на Киев насчет переговоров неоднократно опровергали представители США и НАТО. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, Украина «должна сама решать, какие условия являются приемлемыми для переговоров». Американский госсекретарь Энтони Блинкен тоже утверждал, что решение принимать Киеву, «а не США или иной другой стране».