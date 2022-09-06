В ФМБА проверили безопасность новой вакцины от оспы обезьян Глава ФМБА Скворцова: новая вакцина против оспы обезьян показала высокую безопасность

Фото: K. Wothe/blickwinkel/Global Look Press

Вакцина Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России против оспы обезьян в ходе доклинических испытаний показала высокую иммуногенность и безопасность, сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова. По ее словам, которые приводит ТАСС, вакцина не вызывает серьезных побочных эффектов, в отличие от старых вакцин против оспы.

Современная векторная вакцина от оспы обезьян <...> обладает высокой имунногенностью и, самое главное, безопасностью, и не вызывает таких сложных побочных эффектов, которые старые многовалентные вакцины против оспы вызывают, — сказала Скворцова.

По технологии производства российский препарат похож на единственный зарегистрированный в мире немецкий, отметила она.

Врач-инфекционист Николай Малышев ранее рассказал, что распространение оспы обезьян в России удается сдерживать благодаря работе санитарно-пропускной службы, которой помогает отсутствие большого количества перемещений за границу. Он также подчеркнул, что эпидемиологам следует активнее работать с теми категориями населения, среди которых наиболее велика вероятность заражения, и изучить, может ли болезнь передаваться людям от домашних животных.