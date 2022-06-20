Глава ФАДН рассказал о рекордном накале русофобии на Западе Глава ФАДН Баринов: только успех спецоперации РФ на Украине сможет остановить русофобию на Западе

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Игорь Баринов

Только успех спецоперации России на Украине остановит русофобскую политику на Западе, потому что считаются только с сильными, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что даже в исторической ретроспективе такого накала ненависти к русским еще не было, учитывая, что недружественные государства блокируют не только политику и дипломатию, но и культуру, и даже спорт.

Если брать историческую ретроспективу, такого накала русофобии никогда не было. Выход один — победить и в дальнейшем переходить уже к обсуждению других вопросов, — сказал Баринов.

Он также напомнил, что русофобия давала о себе знать и во время наполеоновского похода и во время Великой Отечественной войны. При этом точку удавалось поставить только военными победами России, заключил Баринов.

Накануне Захар Прилепин рассказал об очередном витке русофобии на Украине. По словам писателя, в музыкальных школах Житомира отменяют подготовку балалаечников. Источник происхождения информации писатель при этом не уточняет.