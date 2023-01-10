Пушилин заявил о возможном переименовании Артемовска Пушилин: жители ДНР смогут проголосовать за переименование городов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Пушилин

Города в ДНР могут переименовать, если этого захотят местные жители, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, это станет возможным, когда на местах сформируются органы самоуправления. В своем Telegram-канале он отметил, что в марте прошлого года был подписан специальный указ, возвращающий населенным пунктам республики старые названия. Референдумы о переименовании можно будет провести позже в соответствии с законом, подчеркнул он.

Мы обсуждали эту тему, и еще в марте 2022 года был издан указ, по которому населенным пунктам возвращаются наименования, существовавшие по состоянию на 11 мая 2014 года. Референдум проходил в Артемовске, Красноармейске, Володарском районе... Захотят их жители переименовать — обязательно предоставим такую возможность, но не в спешке, а обдуманно и законно, когда будут сформированы местные органы самоуправления, — написал Пушилин.

Смена наименований городов и улиц на Украине началась в 2014 году в рамках декоммунизации. Так, город Артемовск получил название от председателя Донецкого губисполкома по прозвищу Товарищ Артем. В 2016 году его переименовали в Бахмут.

Ранее сообщалось, что в городе Каменском администрация отказалась сносить памятник генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу в порядке декоммунизации. Первый заместитель мэра заявил, что на это у города нет средств. Бюджетные деньги идут в первую очередь на территориальную оборону и обеспечение городской инфраструктуры.