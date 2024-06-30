Глава Дагестана отреагировал на скандал в клинике с пациенткой в никабе Меликов пообещал защитить врача после скандала с пациенткой в никабе

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заступился за врача, на которую пожаловался «псевдообщественник» из-за ситуации с его сестрой в никабе, и пообещал ей защиту. Мужчина утверждал, что медик не стала принимать пациентку из-за одежды.

Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман? Всецело поддерживаю в этой ситуации врача и гарантирую ей защиту, — написал Меликов.

Он также отметил, что речь идет об инциденте в одной из клиник Хасавюрта 28 июня: в Сети появилось видео, где блогер Хаджимурад Ханов обвиняет эндокринолога Евгению Макееву в отказе принять сестру из-за никаба. Через некоторое время в Telegram-каналах распространилось видео с извинениями врача. Меликов назвал Ханова «псевдообщественником с туманной биографией».

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявил, что выступает против ношения женщинами никабов из-за вопросов безопасности. По его словам, особенностями этого предмета могут воспользоваться злоумышленники мужского пола для сокрытия своего лица. Меликов также заявил, что никабы не свойственны кавказским народам.

После этого политолог Юрий Светов выразил уверенность, что ношение никабов не влияет на рост терроризма. Специалист считает, что вместо борьбы следует обратить внимание на более важный вопрос — чем идеология террористов привлекает некоторых людей.