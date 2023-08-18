Глава Дагестана назвал причину трагедии в Махачкале Меликов возложил ответственность за ЧП в Махачкале на предпринимателей и власти

Основной причиной взрыва в пригороде Махачкалы, в результате которого погибли 35 человек, стала недобросовестность предпринимателей и сотрудников надзорных органов, заявил глава республики Дагестан Сергей Меликов, передает ТАСС. Кроме того, он упомянул, что в регионе уже два года проводятся меры по возврату незаконно выделенных земельных участков и аннулированию неправомерно выданных разрешений на строительство.

Трагедия еще раз подчеркнула, что здесь не только недолжное оказание услуг населению в рамках 238-й статьи УК РФ, но и здесь недобросовестность как самих предпринимателей, так и тех надзорных и контрольных органов, которые должны были при выполнении определенных условий давать разрешение на строительство и эксплуатацию, и контролировать правильность строительства и эксплуатации тех хозяйственных объектов, которые сопряжены с объектами повышенной опасности, — заявил Меликов.

Взрыв в Махачкале прогремел вечером 14 августа. По предварительной информации, причиной стало нарушение требований пожарной безопасности — рядом с функционирующей АЗС находился автосервис. Более 80 человек пострадали, повреждения получили десятки жилых домов и гостиница. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее правоохранители арестовали причастного к взрыву в городе. Следователи выяснили, что мужчина хранил селитру на территории автосервиса. Подозреваемый доставлен в Москву на допрос. Следствие намерено настаивать на аресте мужчины, так как он проживает в другом регионе.