Глава ЦИК сообщила об отмене результатов голосования в восьми регионах РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила об отмене результатов голосования на 20 избирательных участках в восьми субъектах. Но речь при этом, по ее словам, идет о «ничтожном количестве» недействительных бюллетеней, пишет ТАСС.

На 20 участках отменили [результаты голосования] в восьми регионах, там 288 бюллетеней, это ничтожное количество. Даже при малейшем подозрении [отменяем], мешочек немножко порвался — отменили, — сообщила Памфилова.

Выборы в России проходили с 9 по 11 сентября. Россияне выбирали 15 высших должностных лиц, депутатов шести заксобраний, 12 советов депутатов административных центров и депутатов органов местного самоуправления.

Ранее партия «Единая Россия» заявила, что лидирует на муниципальных выборах в Москве по предварительным данным дистанционного электронного голосования. Более 1100 выдвинутых партией человек должны получить мандаты депутатов.