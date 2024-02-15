Глава Читы предложил дать китайские названия городским улицам Глава Читы Ярилов: улицы Шицзиншаньской в Чите не будет

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Евгений Ярилов

Предложение назвать улицы будущих микрорайонов Читы в честь городов-побратимов в Монголии и Китае является правилом хорошего тона, хотя улицы Шицзиншаньской в городе не будет, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» глава Читы Евгений Ярилов. По его словам, в китайских городах Маньчжурия и Хайлар, а также в монгольском городе Чойбалсан установлены памятники советским воинам, а с Читой их связывает общая история и добрососедские отношения.

Я дал поручение исполнительной власти изучить возможность присвоения названий новым улицам, которые только появятся в городе, когда будет построен новый микрорайон, именно в честь пяти городов — побратимов Читы. <...> С этими городами — монгольскими, китайскими — нас связывают не только побратимские отношения, но и наша общая история, — подчеркнул Ярилов.

Он напомнил, что в Чойбалсане есть улица имени Читы, и наименование читинской улицы в честь монгольского города стало бы проявлением хорошего тона и добрососедских отношений. Ярилов добавил, что побратимом Читы также является район Пекина Шицзиншань, однако, если назвать так улицу, возникнут проблемы с произношением. Поэтому предложено назвать улицу просто Пекинской.

Кроме того, по словам главы города, туристам из Китая было бы удобнее читать названия новых улиц на родном языке. В связи с этим комиссия Читы по топонимике может разрешить дублировать их на табличках и указателях по-русски и по-китайски.

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