Глава ЦБ сделала заявление о перестройке экономики Эльвира Набиуллина заявила о необходимости научиться финансировать перестройку экономики

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Глава Центрального Банка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Московского финансового форума заявила, что финансовый сектор научился противостоять шокам, ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что теперь необходимо научиться финансировать перестройку экономики.

Финансовый сектор научился выдерживать испытания, какими бы сильными они не были. Теперь задача — научиться финансировать развитие экономики и структурную перестройку, с нашей помощью, безусловно, — сказала Набиуллина.

Ранее зампред ЦБ Дмитрий Тулин рассказал, зачем в Банке России сознательно поделили резервы на «две кучки», одной из которых стали резервы в долларах и евро. По словам Тулина, эти валюты использовались в денежном обороте, поэтому избежать хранения резервов в них было нельзя.