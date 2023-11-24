Глава Башкирии перечислил приоритеты работы своей команды Радий Хабиров: Башкирия должна развиваться в условиях санкций и СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Радий Хабиров

Основными приоритетами работы руководства Башкирии являются труд ради победы России в спецоперации на Украине, а также поддержка бойцов СВО и их семей, рассказал в беседе с KP.RU глава республики Радий Хабиров. Также, по его словам, важно успешное развитие региона в условиях санкций.

Я сформировал для нашей команды три направления. Первое — поддержка нашей страны, поддержка Вооруженных сил, Министерства обороны при выполнении задач СВО — призыв, мобилизация, <...> выполнение гособоронзаказа. Второе — это поддержка участников специальной военной операции и их семей. И к этому надо относиться не формально, этим надо жить, — подчеркнул политик.

По его словам, третьей задачей является экономическое развитие республики, которое должно продолжаться без ссылок на СВО и санкции. В связи с этим Хабиров рассказал об успешном международном сотрудничестве Башкирии с Белоруссией, Узбекистаном, Казахстаном, Китаем, Турцией и Ираном, которые формируют основной костяк внешнеэкономического оборота. В общей сложности российский регион связывают экономические отношения со 112 странами мира.

Китай — это бескрайние, безграничные возможности для обмена технологиями, товарами, опытом. Беларусь <...> сохранила высочайшие компетенции в области машиностроения, сельского хозяйства и легкой промышленности, — привел пример глава Башкирии.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе разговора с Радием Хабировым отметил необходимость поддержки участников СВО и их семей. По словам главы государства, это крайне важная мотивация.