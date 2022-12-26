Гладков выгнал замминистра с совещания после отчета о проблемных объектах

Фото: kremlin

Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выгнал с оперативного совещания главу департамента соцстроительства и первого замминистра области Владимира Губарева. На встрече, запись которой опубликована в соцсетях главы региона, обсуждался ход строительства фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и других учреждений в Белгороде.

Речь зашла о переносе срока сдачи на 2023 год нескольких объектов, которые были заявлены на этот год.

Вы меня обманывали с ФАПами, все время говорили, что два проблемных ФАПа, послал контрольное управление, и оказалось их семь. <…> Владимир Иосифович, больше ко мне на совещания не приходите. У меня есть очень большие сомнения в компетентности вашей как специалиста, вы еще пытаетесь обмануть губернатора. Обманывать нельзя, мне такие работники не нужны, — заявил Гладков.

Позже губернатор пообещал провести инспекцию объектов, по итогам которой «работы лишатся большое количество людей».

Ранее Гладков сообщил, что глава Вейделевского района Белгородской области, который граничит с Украиной, покинул пост. Деятельность чиновника проверяют силовые структуры.