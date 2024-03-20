Гладков сообщил о новых жертвах обстрела ВСУ в Белгороде Гладков: человек погиб и двое пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород

Фото: t.me/vvgladkov

По предварительным данным, один человек погиб в результате обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавший мужчина находился в машине, когда в нее прилетели осколки.

По предварительной информации, один человек погиб — мужчина находился в машине, когда в нее прилетели осколки, от полученных травм он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи, — говорится в сообщении.

Также глава области рассказал, что в результате атаки ВСУ пострадали еще два человека: 17-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и рассечение надбровной области, у мужчины — осколочные ранения правой верхней конечности. Раненых доставили больницы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Утром 20 марта Гладков сообщал о тревоге ракетной опасности, звучащей в регионе. Он призвал местных жителей не выходить из домов, а тех, кто на улице, — спуститься в укрытия. Глава региона также попросил жителей не подходить к окнам.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что ВСУ используют при попытках атаковать Белгородскую область в основном только чешские РСЗО «Вампир» из-за их преимуществ перед советскими «Градами», также стоящими на вооружении украинской армии. Он не исключил, что «Вампиры» обладают лучшей мобильностью и способны перевозить сразу два боекомплекта реактивных снарядов.