«Гиена Европы»: Медведев рассказал о действиях Польши Медведев: авантюрные действия Польши могут привести к третьей мировой войне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Наращивание военного потенциала самой Польши и польского военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и Россией, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье в «Российской газете». Он отметил, что «авантюрные» действия Польши могут привести и к третьей мировой войне, если их поддержат страны НАТО.

Наращивание военного потенциала самой Польши и польского военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и Россией. В этом случае союзная группировка даст адекватный ответ для предотвращения угроз, которые исходят из дурных амбиций польского истеблишмента. Более того, авантюрные действия Польши, если их необдуманно поддержат ее союзники по НАТО, могут привести к гораздо более опасным последствиям для всего мира. И тогда Польша выполнит роль «гиены Европы», развязавшей третью мировую войну, — написал он.

Он предположил, что в конечном счете действия Польши будут способствовать дестабилизации самой структуры ЕС, «вплоть до полноценных разборок» внутри «дружной» европейской семьи и даже распада Евросоюза по вине Польши.

Ранее Медведев заявил, что мир катится в глубочайшую пропасть под влиянием США. Он отметил, что Запад принимает решения, демонстрирующие утрату остатков совести и необратимое ментальное расстройство.