В ГИБДД пообещали разобраться с электросамокатами, но пока не нашли способ В ГИБДД пообещали разобраться с электросамокатами до конца года, но пока не нашли способ

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

До конца 2022 года в России должны появиться новые правила по регулированию средств индивидуальной мобильности (СИМ) на дорогах, заявил «Известиям» начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников. Он уточнил, что соответствующее положение разрабатывается ГИБДД совместно с Минтрансом, отметив, что единого решения в данном вопросе пока нет.

Я сегодня вам сказать о том, в каком виде это будет конкретно принято, не могу <...>, но я уверен, что до конца года мы разберемся с этой категорией транспортных средств, — сказал Черников.

Он напомнил, что некоторые электросамокаты уже могут развивать скорость более 100 км/час, при допустимых 25 км/час, а в отдельных людных зонах — лишь 15 км/час. Черников также отметил, что за этими транспортными средствами сложно следить при помощи средств фото- и видеофиксации, а в регионах порой нет безопасной инфраструктуры для поездок на СИМ.

Ранее замглавы комитета Госдумы по спорту Сергей Бурлаков заявил, что необходимо задуматься о введении обязательного тестирования в ГИБДД на право управления электросамокатом. По его словам, экзамен должен включать в себя в том числе вопросы о скоростном режиме, а также правилах парковки и пересечения перекрестков.

За 2021 год в результате ДТП с участием электросамокатов погибли 20 россиян, 704 человека получили различные травмы.