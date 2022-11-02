«Гетеросексуальных женщин не коснется»: Захарова высмеяла ляп Байдена Захарова сыронизировала над ляпом Байдена про тяжелые времена для «геев и джентльменов»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова с юмором отреагировала на очередную оговорку президента США Джо Байдена. Выступая перед публикой во Флориде, 79-летний глава Белого дома перепутал слова «леди» и «геи» и сказал: «Геи и джентльмены! Нас ждут тяжелые времена!».

Как же я рада, что гетеросексуальных женщин тяжелые времена не коснутся, — написала Захарова в своем Telegram-канале, добавив к тесту сообщения смеющийся смайл.

Глава Белого дома регулярно допускает оговорки. Однажды он неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина, перепутал слова «вакцинация» и «эскалация», не раз оговаривался, называя неправильно Ирак и Иран. Несколько раз Байден также называл вице-президента США Камалу Харрис главой государства.

Байден однажды допустил очередную оговорку и сообщил во время саммита в Саудовской Аравии, что чтит «эгоизм» американских солдат на Ближнем Востоке. Вероятно, глава Белого дома спутал два похожих слова — selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).

В Сети периодически появляются свежие видео, где американский лидер поворачивается к пустоте, протягивает руку и чего-то ждет.

Ранее Захарова с удивлением отнеслась к словам президента Литвы Гитанаса Науседы, сравнившего немецкую армию с девушкой, которой нужно предложить брачный договор с четко прописанными обязательствами Литвы. Представитель МИД написала, что подобные сравнения выглядят как оговорки по Фрейду, от которых австрийский основатель психоанализа «перевернулся в гробу».