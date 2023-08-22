Герой России рассказал, как отстранение Суровикина повлияет на ход СВО Генерал Михайлов: уход Суровикина с поста главкома ВКС не повлияет на СВО

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Сергей Суровикин

Освобождение Сергея Суровикина от должности командующего ВКС России никак не отразится на действиях авиации в рамках проведения СВО, заявил NEWS.ru экс-главком ВВС, генерал армии, Герой России Владимир Михайлов. По его словам, вопросы непосредственного применения Воздушно-космических сил не зависят от главкома, тем более, если он сам не является летчиком.

Непосредственно командуют авиацией командующие воздушными армиями и командиры авиадивизий, а они будут применять свои силы и средства так, как их учили в училищах и академиях. Тактика и оперативное применение авиации в СВО будет определяться именно этим, а не освобождением Суровикина от должности главкома ВКС, — заявил Михайлов.

Суровикина просто выводят в распоряжение, а не переводят, подчеркнул он.

Ранее генерал-майор, Герой России Сергей Липовой рассказал, что Суровикин освобожден от должности командующего Воздушно-космическими силами. Несмотря на это, Суровикин остается «в распоряжении Минобороны», как утверждает Липовой. По его словам, это обычная практика. О новом месте работы Суровикина, как предположил Герой России, уже скоро станет известно.

Cуровикин был назначен главкомом ВКС России 31 октября 2017 года. При этом с октября 2022 года около трех месяцев Суровикин являлся командующим Объединенной группировкой ВС РФ на Украине, а в январе 2023 года в результате перестановок стал заместителем командующего.

Информацию об отставке Суровикина подтвердил экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Венедиктов заявил, что сообщения Telegram-каналов, ссылавшихся на его слова, соответствуют действительности, но не стал раскрывать источников. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.