Герой России раскрыл, почему все узнали о выдвижении Путина не от Пескова Генерал Липовой: ничего необычного в заявлении Путина о выдвижении на выборы нет

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Нет ничего необычного в том, что о выдвижении президента РФ Владимира Путина на новый срок все узнали от него самого, а не от его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, у главы государства появилась такая возможность на церемонии награждения медалями «Золотая звезда».

О выдвижении Путина на новый президентский срок уже два дня говорит вся страна. Первой озвучила это председатель Совфеда Валентина Матвиенко. А сегодня во время встречи с награжденными это подтвердилось частным образом — они поддерживают Путина, просят его, они — одна команда, которая будет идти дальше с нашим президентом. Вы график президента видели в последние три дня? Ну где он мог встретиться, где-то подтвердить, выступить? — сказал Липовой.

Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый срок в ходе общения с Героем ДНР Артемом Жогой после церемонии вручения медалей «Золотая звезда». Видео этого момента опубликовала пресс-служба Кремля.

Песков сообщил, что этот разговор не был «домашней заготовкой». По словам представителя Кремля, де-факто предвыборная кампания Путина стартовала, де-юре он еще не зарегистрирован как кандидат.