«Героическое пике»: Милонов о проверке нового клуба после голого артиста Милонов сообщил о проверке клуба MOD в Петербурге после концерта группы «Щенки»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Клуб MOD в Санкт-Петербурге поверят уполномоченные органы, сообщил радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, поводом стал концерт группы «Щенки», на котором фронтмен Максим Тесли вышел на сцену в одном носке, подражая рэперу Vacio (Николаю Васильеву) на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Героическое пике клуба «Мутабор» вчера повторили в Санкт-Петербурге. Другой неизвестный рэпер, такой же неизвестный, как и первый, в таком же костюме в виде носка в клубе MOD исполнял какие-то свои неизвестные песни. <...> Мы все подключились. Устроим, конечно [проверку], — сказал Милонов.

Депутат добавил, что теперь, возможно, Тесли сменит носок на «серую форму и будет исполнять хиты для заключенных». Милонов также выразил мнение, что в будущем MOD, вероятно, превратится в студию для детских кружков, где ребята будут танцевать, «собирать бабочек и лепить гербарий».

Ранее стало известно, что Максим Тесли вышел на сцену в одном носке, элемент одежды прикрывал половой орган музыканта. Во время исполнения одной из композиций музыкального коллектива, носок сполз и оставил певца совершенно обнаженным перед толпой посетителей.

До этого за подобный наряд Vacio привлек внимание правоохранителей и получил административный арест на 15 суток и штраф в 200 тысяч рублей. Кроме того, музыканту вручили повестку в военкомат.