«Германия готовится к войне с Россией»: Медведев о планах ФРГ Медведев: Германия готовится к войне с Россией

Фото: bundeswehr.de

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что Германия готовится к войне с Россией. Так он прокомментировал опубликованный главредом RT Маргаритой Симоньян разговор офицеров ФРГ о возможном уничтожении крылатыми ракетами Taurus Крымского моста.

При этом он призвал не «отбеливать» немецких политиков, сваливая все на немецких офицеров. По его словам, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за «гражданских начальников» о начале войн.

Вот придут к Шольцу и скажут: «Герр (рейхс)канцлер, на Украине сбили ракету. По ее типу и траектории — она летела в Берлин». Что ответит Шольц, а? Ясно как божий день. Так что попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики — злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией, — написал Медведев.

1 марта Симоньян сообщила о появившейся у нее записи, где высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту. По ее словам, аудио длится 40 минут, на нем немецкие военные упоминают коллег из США и Британии как давно участвующих в конфликте на Украине.

Также Медведев ранее писал, что не знает, как на это реагировать дипломатично, и опубликовал датированный 1942 годом стих Константина Симонова с призывами убивать напавших на СССР немецких фашистов. Оно было опубликовано в 1942 году в газете «Красная звезда» на следующий день после начала Сталинградской битвы.