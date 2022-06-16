Чижов допустил остановку «Северного потока» из-за проблем с турбинами

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Из-за проблем с ремонтом газовых турбин может прекратиться работа «Северного потока», что обернется катастрофой для Германии, заявил на ПМЭФ постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, пишет ПРАЙМ. Он уточнил, что руководству Siemens необходимо задать вопрос, почему газовые агрегаты нужно ремонтировать именно в Канаде. Ранее в компании сообщили о проблемах с доставкой газовых турбин из Канады для «Северного потока» на фоне санкций Запада против РФ.

Когда все эти турбины уедут на ремонт в Канаду, он может остановиться, я думаю, что это будет катастрофа для Германии, — заявил дипломат.

Германия начала переговоры с правительством Канады о поставках газовых турбин Siemens, необходимых для транспортировки топлива по «Северному потоку». Компания не может вернуть агрегаты после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций.

Накануне «Газпром» не смог своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens, что могло привести к сокращению поставок газа по «Северному потоку». На компрессорной станции «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата, также имеют место технические неисправности двигателей.