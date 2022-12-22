Герасимов сообщил об ожесточенных боях с самого начала СВО

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С самого начала специальной военной операции на Украине боевые действия носят ожесточенный характер, заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что российские силы смогли установить контроль над Луганской народной республикой вследствие активных наступательных действий, а Мариуполь был взят с минимальными потерями. Герасимов добавил, что ВС РФ удалось установить контроль над побережьем Азовского моря, Херсонской и Запорожской областями.

Надо отметить, что боевые действия развернулись на обширной территории и носили с самого начала ожесточенный характер, — сказал он.

Начальник Генштаба подчеркнул, что украинская армия несет значительные потери в личном составе и технике, но за счет поставок вооружения от стран Запада и мобилизации продолжили активное сопротивление.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что приоритетной задачей на 2023 год является продолжение спецоперации до полного выполнения поставленных задач. Также, по его словам, главными задачами в предстоящем году для российских военных будет обеспечение мира и стабильности в Карабахе и Сирии, подготовка и проведение маневров войск «Запад-2023» и увеличение численности контрактников до 521 тысячи человек.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что призванного резерва достаточно для ведения спецоперации. Он отметил, что в ходе частичной мобилизации было призвано 300 тысяч человек, 150 тысяч из которых проходят подготовку на полигонах.