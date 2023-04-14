Герасимов раскрыл подробности внезапной проверки Тихоокеанского флота Герасимов: внезапная проверка Тихоокеанского флота проводится в три этапа

Фото: Министерство обороны РФ

Проверка Тихоокеанского флота, о которой внезапно объявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу, будет проходить в три этапа, рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. По его словам, первый этап включает в себя мероприятия по приведению сил в степень боевой готовности, передает РИА Новости.

Проверка проводится в три этапа. На первом этапе Тихоокеанский флот выполнит мероприятия приведения в степень боевой готовности «Полная». Органы военного управления примут решения по складывающейся обстановке, спланируют практические действия, — подчеркнул Герасимов.

Он добавил, что также российское военное командование проверит дежурные силы, средства ПВО и авиационные подразделения в Тихоокеанском регионе. Мобильные радиолокационные системы будут выведены в новые позиционные районы.

В ходе маневров российские военные проверят устойчивость подводных ракетоносцев, а также на практике отработают боевые задачи. По словам главы Генштаба ВС России, для более эффективной проверки в регионе была создана обстановка, характерная периоду проявления непосредственной угрозы.

О том, что Тихоокеанский флот был поднят по тревоге в рамках внезапной проверки, ранее утром заявил Шойгу. По его словам, флот в короткие сроки подготовится к боевым действиям и выполнит оперативное развертывание.