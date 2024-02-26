Герасимов прибыл в зону СВО для вручения орденов и медалей

Фото: МО РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии, развернутый в зоне проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, генерал армии вручил отличившимся военнослужащим государственные награды, а также заслушал доклад о текущей обстановке на фронте.

58-я общевойсковая армия входит в состав Южного военного округа. Выступая перед военнослужащими, Герасимов отметил, что она принимала активное участие в нескольких военных конфликтах и никогда не подводила Россию. Он заслушал доклад командующего армией о текущей обстановке на фронте и порядке дальнейших действий объединения, а затем вручил государственные награды отличившимся солдатам и офицерам. Герасимов поблагодарил их за проявленные мужество и героизм.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранее назвал Герасимова незаменимым генералом. По его мнению, Герасимов способен заставить командующих армиями работать более эффективно. Высокую оценку Герасимову также дал и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, отметивший, что он учился у него военной науке.